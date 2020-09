AMLO y la mañanera del 3 de septiembre: "Ya está bajando la incidencia del Covid-19"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este jueves 3 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma para eliminar el fuero presidencial.

Ante esto, estimó que en el Senado ocurra lo mismo, "no creo que haya ningún problema y como es una reforma constitucional luego va a pasar a los Congresos locales para su aprobación definitiva".

La otra buena noticia es que se aprobó ayer que se quite el fuero al presidente y que el presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción, por delitos electorales y por cualquier delito como a cualquier otro ciudadano, esto es un hecho histórico".

Entre otros temas, se aplaudió el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la transmisión íntegra de la mañanera en Hidalgo y Coahuila ante las elecciones de octubre.

De acuerdo con el tribunal estas conferencias, sin censura y con absoluta libertad, no interfieren con los procesos electorales; no se considera propaganda sino garantizar el derecho a la información. Nos querían limitar para que no informáramos".