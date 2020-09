Carlos Loret de Mola, llamado a declarar en el caso Cassez-Vallarta

Ciudad de México.- La defensa de Israel Vallarta Cisneros informó que el periodista Carlos Loret de Mola deberá comparecer ante un juez federal para rendir su testimonio sobre el montaje que realizó la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal para anunciar la detención del propio Vallarta y de la ciudadana francesa Florance Cassez en el año 1995.

Ricardo Sayavedra, vocero de la defensa de Israel Vallarta, preso desde hace 14 años por el presunto delito de secuestro como parte de una banda llamada 'Los Zodiaco' y que fue capturado por la Agencia Federal de Investigación de Genaro García Luna, para posteriormente exhibirlo en un montaje, señaló que Loret debe comparecer.

Te puede interesar: Las 'Mañaneras' de AMLO triunfan sobre el INE: "Nos querían censurar, no quieren que informemos"

Sayavedra explicó que, desde febrero pasado, el periodista de Latinus perdió el último de los amparos que había promovido para no comparecer en la causa penal que se sigue contra Vallarta. y que debió haber comparecido desde el pasado 18 de marzo, pero debido a la pandemia de Covid-19 la diligencia fue suspendida.

El requisito de comparecencia por parte de Loret de Mola obedece a que el periodista sabía que la captura de Vallarta y Florence Cassez se trataba de un montaje y pese a la advertencia de su equipo de información le advirtió, el comunicador decidió ignorar las recomendaciones.

¿Qué no te has dado cuenta que no te voy a hacer caso" Es nota, Fin de la discusión", señaló Loret de Moila a su coordinadora de información en aquel momento.