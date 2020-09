¿A qué le teme AMLO? Se niega a opinar sobre debate de candidatos en EU

Ciudad de México.- Tal y como había señalado semanas atrás, cuando se le preguntó sobre las amenazas a México de Donald Trump, presidente de Estados Unidos y candidato a una reelección, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, indicó esta vez que no opinará sobre el debate que se vivió la noche del pasado martes 29 de septiembre.

Joe Biden y Donald Trump se enfrentaron por primera vez en debate como candidatos a la presidencia de los Estados Unidos con miras hacia noviembre cuando se celebren las elecciones, sin embargo, sobre lo sucedido en este evento, el presidente prefirió no comentar.

Te puede interesar: Coronavirus en México: Van 77 mil 163 decesos y 738 mil 163 casos

No voy a contestar, no me quiero meter en eso, es un debate a la presidencia de los Estados Unidos y no quiero que se vaya malinterpretar cualquier comentario”, indicó el mandatario mexicano.