Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, da positivo a Covid-19

Ciudad de México.- Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo que actualmente cumple con prisión domiciliaria por una condena de nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, reveló que tras realizarse una prueba del nuevo coronavirus dio positivo y alegó que la Guardia Nacional no quiere trasladarlo al hospital por que temen que se fugue.

El exgobernador de 71 años, indicó que pidió al responsable de la Guardia Nacional que le permitan ir a un hospital con el fin de realizarse una tomografía para determinar su estado de salud, ya que señala que no se encuentran bien sus pulmones.

Desde ayer pedimos al responsable de la Guardia Nacional y no me han movido (...) que había que pedírselo al magistrado. Se olvidan de que la resolución dice que me pueden trasladar por una emergencia médica”.