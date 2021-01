AMLO: "El INAI no ha estado a la altura ni es imprescindible"

Ciudad de México.- La mañana de este martes, en su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) no ha estado a la altura de las circunstancias y su operación cuesta miles de millones de pesos al presupuesto público, pues tan sólo los consejeros "se dan la gran vida" con salarios de 200 o 300 mil pesos mensuales.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño señaló que la absorción del instituto a la Secretaría de la Función Pública (SFP) no significaría opacidad, sino que ahora la información tendrá mayor disponibilidad para los ciudadanos pero sin gastar demasiado.

Vamos a presentar una propuesta general, pero sí consideramos que no ha estado a la altura de las circunstancias el Instituto de la Transparencia, si sumamos todo lo que se ha invertido con ese propósito son miles de millones de pesos, los consejeros de este instituto se dan la gran vida 200, 300 mil pesos, asesores, no sé si hemos presentado la estructura de este instituto, el organigrama, y no hay resultados", comentó.