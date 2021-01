AMLO espera ser vacunado contra Covid-19 en febrero con dosis de CanSino

Ciudad de México.- La mañana de este martes, en su conferencia de prensa, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que espera recibir la vacuna contra el Covid-19 a finales del mes de febrero, con una de las dosis que proveerá la empresa china CanSino Biologics.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño precisó que esperará su turno, por lo que le corresponde recibir el antígeno junto al resto de los adultos mayores, al mismo tiempo que reiteró que su administración busca que la vacuna no sea utilizada con fines electorales, para que no haya "politiquería", razón por la cual la Federación es la única encargada de la adquisición y distribución del reactivo en el país.

¿Cuándo me tocaría? Creo que sería cuando se vacune a adultos mayores de grandes ciudades, como vivo aquí me va a tocar esa vacuna seguramente si se cumple con el plan la CanSino y me va a corresponder a finales de febrero vacunarme", manifestó.