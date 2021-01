Enrique Peña Nieto, en la cuerda floja: Lo señalan de obstrucción a la justica en caso de Juan Collado

Andorra la Vieja, Andorra.- Enrique Peña Nieto, exmandatario de México, aparentemente se encontraría en la cuerda floja ante las autoridades de Andorra, pues hace poco ha sido señalado por este país de una posible obstrucción a la justicia en el caso de de lavado de dinero por el que se investiga a Juan Collado, al haber presentado "información engañosa" en su contra.

Collado en el 2019 fue arrestado en México debido a estas acusaciones, de las cuales en Andorra desde el 2015 se encuentra bajo sospecha, después de que este no pudiera dar explicaciones respecto a los dos mil 400 millones de pesos (120 millones de dólares), lo cual no procedió debido a que no había información en su contra.

Una investigación en el país reveló que Peña Nieto y su Gobierno habrían dado "información engañosa" a sus autoridades para protegerlo y así evitar que el esposo de Yadhira Carrillo fuera investigado en ese país por el lavado de dinero.

La Procuraduría General de la República (ahora FGR) habría dado información presuntamente engañosa al juzgado de Andorra para que la justicia andorrana archivara provisionalmente en 2018 la causa contra Collado”, dice el periódico.

Sin embargo, cuando en 2018 se terminó el sexenio de Enrique, la justicia del país nuevamente tuvieron en su mira al abogado, aunque sus cuentas fueron congelas en el lugar desde el 2015.

