"Se logró, sigo viva": Doctora recibe vacuna contra Covid-19 y narra sus efectos secundarios

Matamoros, Tamaulipas.- Durante la mañana de ayer miércoles 13 de enero personal médico de todo México comenzó a recibir la vacuna contra el coronavirus y entre ellos se encuentra la doctora Ilse Mandujano, quien contó todo lo que sintió tras la primera dosis.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la médico internista compartió varios videos y comentó que se encontraba en un mar de emociones tras ser vacunada, pues era algo que esperaba con ansias pues día a día se encuentra en riesgo al tener contacto directo con pacientes Covid-19.

Llevo meses temiendo por mi vida a diario... llevo meses pensando que no iba a llegar a ver este día... La vacuna me sabe a justicia", escribió en uno de sus posts la también conocida como doctora influencer.

Entre los efectos secundarios, Ilse comentó que tiene un intenso dolor de brazo, sin embargo, asegura que sí se puede soportar; además de tener mareo, náuseas, dolor de cabeza y explicó que otros compañeros también tuvieron reacciones, pero destacó que todas son leves.

No hay palabras para describir este momento... simplemente no las hay. Tendrían que haber caminado en mi persona durante estos meses para ser un mar de emociones⁣. No puedo hacer otra cosa que solo llorar⁣. Se logró. Sigo viva, no morí, ya me vacuné. Después de dar todo de mi, partirme la mad... dentro y fuera del hospital. YA ESTOY VACUNADA⁣", comentó Ilse al momento de recibir la primera dósis.