Tras criticar a AMLO, 'El Mijis' se registra como diputado federal por Morena

Ciudad de México.- Pedro César Carrizales alias 'El Mijis', informó este jueves que quiere dejar de ser diputado de San Luis Potosí para convertirse en diputado federal por la entidad con Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

A través de su cuenta de Twitter, el diputado local por el Partido del Trabajo (PT) publicó un mensaje en el que revela que ya se registró para unirse a las filas de Morena y expresó su deseo por seguir ayudando a las personas que más lo necesitan.

Banda, me registré para ser Diputado Federal ¡No, no es el hueso! me conocen, saben qué temas defiendo, que me meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles ¡No criticamos sin aportar, ni proponemos sin actuar!", se lee en el tuit.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso que se consulte a las mujeres sobre la legalización del aborto para que no sea una decisión impuesta por el gobierno, palabras que no le cayeron nada bien a ‘El Mijis’, quien respondió:

¡Ahí sí no, jefe! Los derechos humanos no pueden consultarse; las mayorías jamás deberán decidir sobre los derechos de las minorías. Si fuera así, igual y la esclavitud aún no terminaría y las mujeres seguirían sin votar”, expresó el político de San Luis Potosí.