Anabel Hernandez y la exacta predicción sobre la exoneración de Salvador Cienfuegos

Ciudad de México.- Apenas se informó que la Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal en contra del exsecretario de la Defensa en el periodo de Enrique Peña Nieto, el General Salvador Cienfuegos, en redes comenzó a circular un video que muestra la exacta predicción que la periodista Anabel Hernández había hecho sobre este caso.

En el contexto de una entrevista con otro famoso periodista como lo es Julio Astillero, la también escritora de libros sobre el mundo del narco como 'El Traidor', Anabel Hernández, se había expresado sobre la extradición de Cienfugos a México, luego de que fuera detenido en los Estados Unidos y predijo lo que hoy ya se conoce.

Te puede interesar: FGR cierra el caso Salvador Cienfuegos: No ejercerá acción penal en su contra

Señaló que, además, el caso de Cienfuegos, detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, fue parte fundamental de la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para felicitar a Joe Biden, pues esperaba que Donald Trump se lo agradeciera, entregando al general como gratificación.

En el mismo tenor, la periodista Anabel Hernández se atrevió a predecir, con toda exactitud, lo que ocurriría una vez que Salvador Cienfuegos fuera entregado a las autoridades de México, y que quedaría libre gozando de total impunidad.

Te puede interesar: Paciente fallecido en Nuevo León es descartado de contagio por la nueva cepa de Covid-19

Los americanos no entregaron todas las pruebas, estas que presentaron no sirven, no habrían pruebas suficientes, no se preocupe señor Cienfuegos, casi casi le pedimos una disculpa y vaya usted a casa. Eso es lo que va a suceder", señaló la periodista.