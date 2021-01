VIDEO: Camillero quema su uniforme y renuncia al Issste al no recibir la vacuna anticovid

Ciudad de México.- Luego de que iniciara la campaña de vacunación anticovid en México, Daniel Guadarrama, quien hasta hace unos días fungía como camillero suplente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Issste, de Tepic, Nayarit; tomó la decisión de renunciar a su trabajo debido a que no ha recibido la vacuna contra el Covid-19; demandando que quienes están detrás de un escritorio sí gozaron de ese privilegio.

Soy Daniel Guadarrama, estuve trabajando en el Issste, más de ocho años trabajando. Desde que empezó el covid tuve la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna, y ayer veo (que reciben la vacuna) compañeros que realmente estuvieron atrás del escritorio y realmente no lo valoran a uno como suplente. Desde hoy dejo de trabajar ahí en el Issste", señaló en un video de 1:18 minutos difundido en redes sociales.

En el video de más de un minuto, compartido en Twitter, Daniel señala que no vale la pena arriesgar su vida por quienes no lo valoran como trabajador. Además, renunció de una manera poco común; en un video público y quemando su uniforme.

Me quito la camisa porque la realidad no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador. Hoy me digno y me duele demasiado lo que voy a hacer, porque es algo que quiero, que hago con amor", agregó, mientras se agachaba y la cámara lo enfocaba completamente cuando quemó su uniforme. Al final sólo dijo: "Gracias".