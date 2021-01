Alcalde de Escuinapa se vacuna antes de tiempo; remueven a director del hospital

Escuinapa, Sinaloa.- El alcalde de municipio de Escuinapa, Emmett Soto Grave, se benefició de la primera remesa de dosis de vacunas contra el Covid-19 que se aplicaron a trabajadores del sector salud en el Hospital General de Escuinapa.

Fueron los propios empleados del nosocomio, quienes de manera anónima denunciaron la aplicación de la dosis a Soto Grave, quien aunque forma parte de la plantilla laboral de la institución, actualmente se mantiene bajo licencia, por lo que no está dentro de la lista de vacunación.

Ante estos señalamientos, el presidente municipal dio la cara y aseguró que no se trata de un caso de influyentísimo ya que además de ser médico internista se encuentra en contacto con pacientes enfermos de coronavirus debido a su cargo.

No, para nada es privilegio, soy médico que atiende pacientes Covid, soy alcalde, soy internista , me he metido a ver pacientes Covid al hospital, tengo riesgo igual que todos, el director (del Hospital General) no ha tenido apoyo de médicos internistas del hospital”, informó el portal Noroeste.

He estado en la línea de fuego, no solo en hospital, también en lo privado, vengo en la lista de vacunación, no por privilegios, se justifica porque he estado viendo pacientes, a la hora que el director me requiere… los trabajadores pueden decir misa (los que denuncian), los trabajadores tienen turno”, aseguró.