Modelo Ama de Conacyt no advierte crisis hospitalaria en la CDMX

Ciudad de México.- La segunda ola de contagios de Covid-19 se dio a partir de octubre del 2020, no obstante, el Modelo AMA, el cual se encarga de mostrar los balances en la disponibilidad de camas de hospitales, ha demostrado no ser eficiente, pues señaló que en las siguientes seis semanas de dicho año no habría un pico de ocupación hospitalaria en el Valle de México como el que se vio en mayo de ese mismo.

Para el 5 de noviembre de 2020, el modelo detectó en CDMX un repunte de la ocupación de camas a mediados de octubre, sin embargo, esta todavía era menor al de mayo, por lo que dijo que habría un descenso a partir del 19 de diciembre de 2020.

Pero, para el 3 de diciembre, AMA informó un repunte repentino en las camas ocupadas en la segunda semana de noviembre, ya mayor al de mayo, el que causó una gran crisis hospitalaria.

Para el 1 de enero de 2021, esta herramienta hecha por el Conacyt y Cimat, Centro de Investigación en Matemáticas para predecir la presión en el sistema de salud debido a la pandemia, arrojó que el pico se movió al 31 de diciembre, no obstante, seguía diciendo que este descendería en febrero de 2021.

O sea que en los últimos tres reportes de 2020 y el primero de 2021 no se advirtió de la emergencia que ahora vive el Valle de México. Actualmente hay un 90 por ciento de ocupación en camas generales y en las que son para pacientes graves.

Hay que señalar que dicho modelo se creó para realizar "pronósticos probabilísticos a mediano plazo (varias semanas) de la presión hospitalaria de Covid-19, a saber, la demanda de camas de hospital y soporte respiratorio o ventilación mecánica".

