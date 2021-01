Para quienes no han podido pagar su crédito Infonavit, esto es importante

Ciudad de México.- Para las personas que tienen un crédito hipotecario con el Infonavit, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, pero no han podido hacer los pagos para pagar su deuda, y por lo tanto están preocupadas, esto es de importancia, ya que se detalla si este puede o no quitarles su casa.

Lamentablemente, la respuesta a esa pregunta de si el Infonavit puede o no quitarles la propiedad y a partir de cuanto tiempo, es cierta y lo puede hacer después de cuatro años, pero no es tan sencillo, ya que existen varias opciones para que esto no suceda, como el de pedir una prórroga de pago por un año y luego seguir pagando.

Lee también: Infonavit presta más de un millón de pesos para saldar deudas de otras viviendas

Al Instituto no le interesa quitarles a las personas su hogar, es por eso que existen varias negociaciones, ya hasta que se agotan todas las posibilidades y pasando el tiempo mencionado, es cuando este procede a retirar la propiedad por medio de un juicio hipotecario.

Te interesará: ¿Qué sucede con las casas abandonadas de Infonavit? Esto necesitas saber

Lo mejor será que se estudien bien las opciones, incluso lo más conveniente es que se acerquen al Infonavit para que los apoyen con atención. Una de las mejores opciones es la prórroga pues el crédito se congela, sin embargo, si se piensa que no se recuperarán pronto de la situación financiera, entonces lo más aconsejable es analizar bien la situación para que no se pierda lo invertido.