Arquidiócesis de México informa que Norberto Rivera está estable, pero sigue delicado

Ciudad de México.- Hace ya una semana, el cardenal emérito Norberto Rivera Carrera fue intubado debido a complicaciones por Covid-19, por lo que ayer 23 de enero, la Arquidiócesis Primada de México anunció que Rivera ya "ha reportado mejorías durante la semana; sin embargo, sigue delicado".

Es el cuarto día que satura bien su oxigenación y todos sus demás signos están bien. Él no presenta factores de riesgo; tiene buena condición física, no es diabético, no es hipertenso; hace deporte, se cuida, manifestó Hugo Valdemar Romero, ex vocero del prelado durante su gestión al frente de la Arquidiócesis Primada de México.