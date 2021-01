¡Indignante! Tunden en redes a 'Lord Mis Zapatos' por hacer fiesta en CDMX pese a semáforo rojo

Ciudad de México.- Un individuo ha sido bautizado en las redes sociales como 'Lord Mis Zapatos' por su actitud prepotente luego de que se le pidiera terminar con una fiesta en Ciudad de México. Esto mientras la urbe está en semáforo rojo por la pandemia de Covid-19 y los casos de contagios y muertes se alzan sin control.

En una serie de videos que circulan en Twitter, un hombre discutía con policías de la capital, después de que estos acudieran a una casa en la colonia Tlacopac de la alcaldía Álvaro Obregón por la denuncia de una fiesta en el domicilio. El sujeto incluso agredió a los oficiales; no obstante, al parecer no hubo consecuencias para el individuo.

De acuerdo a la información que circula en Internet, en el lugar se celebraba un evento con más de 100 personas, a pesar de las restricciones impuestas por las autoridades de la ciudad más golpeada del país por la crisis que desató el nuevo coronavirus.

Hagamos viral a este naco #LordMisZapatos valen más que tu coche !

Aparentemente, la denuncia fue realizada por una vecina de la colonia que acudió al lugar de los hechos y grabó a algunos de los asistentes de la fiesta. 'Lord Mis Zapatos' comenzó a reclamarle a la mujer por haber llamado a las autoridades y la insultó en repetidas ocasiones, según consta en las grabaciones. En un momento del video señala que sus zapatos valen más que el auto de la señora, de ahí el origen del apodo.

De igual forma, el sujeto declaró que era funcionario del Gobierno, aunque no especificó de que forma y agregó que los policías habían arrestado a un escolta de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Televisión Azteca.

Las imágenes se hicieron virales rápidamente en las redes. Asimismo, otros usuarios compartieron videos para mostrar el interior del domicilio y cómo se desarrollaba la fiesta. En dichas publicaciones se aprecia que los invitados no respetaban la de sana distancia, no portaban cubrebocas y no acataban ninguna de las medidas de prevención de contagios.

Hasta el momento no se sabe si el hombre fue sancionado por la realización de la fiesta y su actitud ante la autoridad. Por ello, las personas pidieron en Twitter que se identificara al sujeto para que rindiera cuentas por su actuar.

