Ernestina Godoy solicita desafuero de diputado Mauricio Toledo

Ciudad de México.- La fiscal de Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que solicitó el desafuero para el diputado Mauricio Toledo, bajo los cargos de enriquecimiento ilícito.

Godoy comentó esta información en una conferencia de prensa donde detalló que pidió al fiscal de Combate a la Corrupción, Rafael Chong Flores, que se presente en la Cámara de Diputados para poder iniciar el proceso contra el legislador del PT. Ernestina agregó que no habrá impunidad para nadie.

El fuero constitucional protege el funcionamiento del Poder Legislativo y las opiniones de sus integrantes, pero no es sinónimo de impunidad".

Mauricio Toledo

De acuerdo a lo que señaló, el incremento en el patrimonio de Toledo no corresponde con sus ingresos, por ello las autoridades decidieron iniciar una investigación para determinar la procedencia de dichos recursos. El funcionario se ha desempeñado como jefe delegacional de Coyoacán y actualmente como diputado.

Durante su gestión como dirigente de la alcaldía fue señalado por corrupción y desvió de fondos. No obstante, no se inició algún proceso en su contra. Hasta el momento, Mauricio Toledo no ha hecho declaraciones al respecto.

Fuente: Infobae