Lilly Téllez estalla contra vacunas de "mala calidad" de Rusia: "México no las necesita"

Ciudad de México.- Lilly Téllez, quien es senadora del PAN, arremetió contra Rusia y su vacuna Sputnik V, esto después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara el envío de 24 millones de dosis de aquel país.

Por medio de sus redes sociales, la legisladora criticó esta medida de AMLO de darle luz verde a la vacuna rusa para que entre a la nación, tras una conversación que tuvo con Vladimir Putin, mandatario ruso.

México no requiere “afecto” de Rusia; un país antidemocrático, autoritario, sin libertad de expresión y corrupto. Menos necesitamos sus vacunas de mala calidad, no subestimen al pueblo.

Y también dijo que esta "sólo funciona en papel, y en teoría se ve bien", pero "no se ha aprobado que sirva", porque la OMS, Organización Mundial de la Salud, apenas la está analizando.

Rusia ha sido cuestionada por la comunidad científica por presentar información falsa. ¿Por qué la vacuna rusa cuando no han terminado de hacerse las pruebas ni validaciones sobre la misma y los resultados no son los óptimos? No se tiene claridad sobre su eficacia y seguridad, aún no se tienen los estudios de la fase 3, y de la fase 2 se entregaron cifras alteradas, apuntaló.