"Es inservible e inútil": Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, sobre la Profeco

Puebla, México.- El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, declaró que la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, es inservible en dicho estado, ya que no ayuda a la población a solucionar sus problemas en cuanto a la venta irregular de tanques de oxígeno.

Yo ya me dirigí con el titular de la Profeco y bueno, simplemente no hay Profeco en Puebla, no hay acciones, mejor que cierren y que se vayan. De verdad que sí, se le ahorraría a la federación una delegación inservible e inútil, no actúa en lo absoluto, están de confinamiento, están en cuarentena, subrayó Barbosa en su conferencia matutina.