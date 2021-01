¡Indignante! Hospital de Ecatepec obliga a médico contagiado de Covid-19 a trabajar y muere

Ciudad de México.- El hospital Doctor José María Rodríguez, en Ecatepec, Estado de México, obligó a Jorge Alejandro López Rivas a trabajar aún cuando tenía síntomas evidentes de Covid-19; y luego de varios días de luchar contra la enfermedad finalmente murió a la edad de 29 años. En el centro de salud donde laboraba, no se les proporciona el equipo necesario para protegerse del virus que ya ha causado más de 150 mil decesos en México.

Según las investigaciones periodísticas, Jorge era un médico que realizaba sus prácticas en el nosocomio del norte del Estado de México. A pesar de que según el protocolo no tenía que atender a los afectados por el coronavirus, los directivos del hospital lo hicieron estar en la zona de estos pacientes, eso sí, sin las protecciones necesarias.

A principios de diciembre, Jorge Alejandro comenzó a manifestar síntomas de Covid-19, como diarrea, dolor de cabeza y agotamiento. Al acudir al modulo de atención de su hospital, le dijeron que no tenía nada. Después de esto, tuvo pérdida del olfato, fiebre y dolor muscular, pero nuevamente le dijeron que no estaba tan mal y lo mandaron a hacer una prueba PCR y a tomarse una placa de tórax. No le dieron la incapacidad ni atención médica necesaria.

A pesar de que días después de esto Jorge comenzó a tener dificultades para respirar y síntomas más graves, las autoridades del hospital dijeron que no podían darle la incapacidad porque aún no llegaban los resultados de la prueba PCR. No obstante, decidió ausentarse, por lo que sus compañeros cubrieron su ausencia.

En los días siguientes, Jorge se atendió en casa y tenía el apoyo de un tanque de oxígeno. No obstante, su situación se agravó y tuvieron que llevarlo al hospital donde trabajaba. Al llegar, sus compañeros trataron de ayudarlo y evitar que dejara de respirar. Pero la falta del equipo hizo imposible la labor y Jorge Alejandro López Rivas murió el 4 de enero de 2021, después de que se le negara la atención.

Hasta el momento, ni las autoridades de salud ni los directivos del hospital se han hecho responsables por el deceso de Jorge.

Fuente: El País