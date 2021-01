¡Le llegó el cobro! Elektra deberá pagar más de cuatro mil millones de pesos de impuestos atrasados

Ciudad de México.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió una resolución donde establece que Elektra tendrá que pagar más de cuatro mil millones de pesos en impuestos atrasados.

Este dictamen viene después de que la empresa de Ricardo Salinas Pliego omitiera el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal del 2011. Esto luego de que la tienda argumentara pérdidas por más de nueve mil millones de pesos, tras la fusión de Mexicana de Aviación con Grupo Elektra.

Lee también: Ricardo Salinas Pliego vuelve a regalar dinero por Twitter; pide a sus seguidores que lean

No obstante, el tribunal concluyó que esto no es motivo para no pagar lo que le corresponde. Y ahora, la empresa deberá cumplir con sus obligaciones fiscales.

Te puede interesar: Ricardo Salinas Pliego se burla de Estefania Veloz por bloquearlo en Twitter: "Debe una colcha"

Elektra interpuso varios recursos legales para evitar el pago de los impuestos correspondientes. Sin embargo, la sala del Tribunal determinó por unanimidad que estos no podían ser aceptados y, en consecuencia, la tienda tendría que liquidar el monto total de su adeudo ante el SAT.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que obliga al Grupo Elektra, al pago de un adeudo fiscal por 4 mil 916 millones por omisiones del impuesto sobre la renta (ISR)https://t.co/lcyZWLWaca pic.twitter.com/1t6PjbD24I — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) January 28, 2021

Fuente: La Jornada