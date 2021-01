Tras problemas con la vacuna de Covid-19, ISSSTE investiga irregularidades en hospital de Torreón

Coahuila, México.- Debido a irregularidades presentadas por empleados del Hospital General de Torreón, la representación sindical estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya se encuentra investigando.

Hay una situación que hay que investigar, creo que no es tinte político y hay que llegar a una conclusión", manifestó Ricardo Muro Ramírez , secretario General de la Sección XI.

Lee también: IMSS cataloga al Covid-19 como riesgo laboral, lo que traería consecuencias según especialistas

Asimismo, dijo que no puede dar muchos detalles sobre el proceso que abrió el Órgano de Control Interno del Instituto, ya que personal de las oficinas centrales acudirá para dar su resolución.

Lamentablemente no podemos decir si tenemos estas pruebas, si tenemos esta situación, no se me han entregado por eso estoy aquí para empezar a recabar junto con mi comité seccional todas estas pruebas y estar haciendo los señalamientos".