¡A la cárcel! PAN pide que Hugo López-Gatell sea castigado por sus errores en la pandemia

Ciudad de México.- Los senadores del PAN en la Cámara alta del país solicitaron que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, sea castigado con cárcel por una mala gestión de la pandemia de Covid-19 en México.

Los legisladores argumentaron que el manejo que el subsecretario ha hecho, ha sido catastrófico. Asimismo, Xóchitl Gálvez, senadora blanquiazul, declaró que no basta con la renuncia de López-Gatell, pues debe tener sanciones penales por sus errores.

Lee también: A pesar de tener Covid-19, Hugo López-Gatell dice que AMLO es asintomático y que está muy activo

Es obvio que el señor tiene que cambiar la estrategia, porque los resultados son catastróficos, han superado por mucho lo que él definió como catástrofe, yo no digo que cambiara la estrategia, el señor se tenía que ir, y, como dijo German Martínez, apoyo para que muy pronto se vaya a Almoloya".

Hugo López-Gatell Ramírez

Sumado a esto, otros senadores hicieron críticas porque Hugo López-Gatell no ha aceptado las recomendaciones que varias personas le han hecho.

Lee también: Hugo López-Gatell se aísla por contacto con AMLO y no asiste a Palacio Nacional para conferencia

De igual forma, señalaron que los informes de la situación del Covid-19 en México han sido opacos y no se tiene claridad sobre acerca del contexto de la pandemia en el país. No obstante, el subsecretario de Salud no respondió a estos señalamientos.

Fuente: Milenio