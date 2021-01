Ante rumores de ir empeorando por Covid-19, AMLO sale a decir que está bien

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por medio de sus redes sociales agradeció el apoyo que ha recibido por parte de los mexicanos, adversarios políticos y mandatarios de otros países tras hacer público que se infectó con Covid-19 el pasado fin de semana.

Agradezco la manera en que se expresaron de mi contagio, los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, estoy bien, me presento para que no haya rumores", apuntaló.