¿Quién se queda a cargo de la presidencia si AMLO muere por Covid-19?

Ciudad de México.- La salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la vaga información de sus allegados que señalan se encuentra "bien y activo", sigue siendo un misterio, mientras la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se siente cada vez más cómoda encabezando las 'Mañaneras'.

Así lo señaló la propia funcionaria, quien a raíz del aislamiento del presidente por el Covid-19, se ha hecho cargo a lo largo de esta semana de las conferencias matutinas, y qué podría extenderse por un mayor tiempo, eso si Andrés Manuel López Obrador falleciera.

Te puede interesar: ¿AMLO sufrió un derrame cerebral? Estas son las probabilidades de acuerdo a estudios

Me he sentido muy cómoda en estas conferencias de prensa. Las críticas siempre van a estar presentes y también, por que no decirlo, las voces que apoyan, porque hay voces críticas y positivas", señaló Sánchez Cordero.