Doctora hospitalizada tras vacuna contra Covid-19 no reportó que era alérgica; está estable

Monclova, Coahuila.- El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, reportó cómo se encuentra la doctora que fue hospitalizada de emergencia y acabó en terapia intensiva luego de recibir la vacuna contra el Covid-19.

El funcionario explicó que esta persona no se debió haber vacunado debido a que tiene fuertes antecedentes de alergias y explicó que hubo otros tres pacientes que presentaron reacciones.

La doctora que ingresó al Hospital General de Zona número siete de Monclova es Karla Cecilia Pérez Osorio, de 32 años de edad, quien el pasado 30 de diciembre se vacunó junto con su esposo, quien también es médico, debido a que ambos tienen contacto con pacientes Covid.

Roberto destacó que por fortuna esta médica internista ya se encuentra estable, sin embargo, señaló que la doctora debió reportar que tenía alergias pues esta reacción la pudo llevar hasta la muerte.

Cuando se van a vacunar en el primer módulo se les pregunta todo eso, y esta doctora no lo manifestó, no lo dijo, ella debió haber dicho yo soy alérgica a muchas cosas, entonces no la hubiéramos metido y si la metemos, la metemos con otras precauciones, entonces no se debió haber vacunado ella, esa es la conclusión".