AMLO promete la llegada de millones de vacunas Covid-19 para México

Ciudad de México.- Luego de días de incertidumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció frente a las cámaras para señalar que se encuentra bien, pese a todos los rumores que surgieron sobre su estado de salud, y señaló que estuvo trabajando para traer más vacunas Covid-19 a México

Fueron 5 días los que el mandatario estuvo ausente, sin embargo, el pasado viernes 29 de enero, Andrés Manuel reapareció un video para que México pudiera ver que se encuentra bien pese a los síntomas que pudiera presentar a causa del Covid-19.

También lee: ¿AMLO sufrió un derrame cerebral? Estas son las probabilidades de acuerdo a estudios

Todavía tengo Covid, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo”, señaló el mandatario.