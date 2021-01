Estallan en redes en contra de la candidatura de Salgado Macedonio; es acusado de abuso sexual

Ciudad de México.- A pesar de que la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero por parte del partido Morena, comandado por el presidente AMLO, está programada para el día de hoy. Esta podría ser anulada debido a las acusaciones ilegales en su contra.

La Colectiva Nacional Feminista 'Ningún Agresor en el Poder' organizó un movimiento en redes, en contra del político, quien ha sido acusado de abuso sexual por varias mujeres; las redes sociales se encendieron con 'Twittazo contra el agresor' donde utilizan el hashtag #UnVioladorNoSeráMiGobernador o #NingúnAgresorEnElPoder, con el objetivo de hacer presión y evitar que Salgado Macedonio llegue a la candidatura.

Existen al menos tres denuncias presentadas en su contra por abuso sexual, una data desde el 28 de diciembre de 2016. La víctima trabajó con el político en el periódico La Jornada de Guerrero, cuando él era director del medio. Esta mujer señaló en su acusación que en mayo del mismo año fue drogada y violada por el político cuando estaba en su casa. Y, según la mujer, la chantajeaba con enviar a su esposo fotografías íntimas que le había tomado para que no lo delatara.

En otra acusación realizada ante la Fiscalía General de la República, a finales del año pasado, otra mujer también acusa al militante de Morena de haber abusado sexualmente de ella en 1998, cuando ella con 17 años de edad acompañó a su entonces pareja a Acapulco, a un reunión con el político. Ella perdió a su novio así que se dirigió al domicilio de Félix Salgado.

Una vez ahí, relató, al cerciorarse de que no estaba ahí su pareja, le pidió al acusado 100 pesos prestados para pagar su pasaje de regreso. Entonces fue cuando el ahora aspirante se le abalanzó encima y la violó. Después le aventó el dinero en la cara.

Y una tercera demanda se dio a conocer en días pasados. Esa fue interpuesta, según reportó Milenio, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Guerrero, en 2007 cuando Salgado Macedonio era alcalde de Acapulco. Angelina Mercado, entonces coordinadora de Servicios Públicos del Ayuntamiento de ese municipio, lo denunció por acoso sexual, abuso de autoridad, intimidación y falsa acusación.

El pasado 13 de enero, la escritora Marxitania Ortega Flores, hija del exgobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, se sumó a las denuncias en contra de Salgado Macedonio. En una extensa publicación de Facebook, la autora de Guerra de guerrillas, relató que el político la acosó sexualmente en 2014, precisamente durante la presentación de dicho libro.

Un quinto relato fue dado a conocer por el diario español El País. La víctima, una militante de Morena que pidió conservar el anonimato, contó que durante la campaña con la que buscaba ser senador de Guerrero en 2018, Félix Salgado abusó de ella.

Estaba muy alcoholizado, me tomó de la cabeza, me agarró mis cabellos, apretó un poco y empezó a meter la lengua en mi boca. Yo le dije: señor, no es correcto, esto no está bien y no le he hecho nada para que me falte al respeto. Me dijo: ‘no pasa nada, no seas sangrona", fue el testimonio que esta mujer compartió con ese medio.