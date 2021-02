¡Trágico accidente! Regidora muere arrollada por un tráiler; el conductor evitó un retén

Ciudad de México.- Martha Rodríguez Martínez quien era regidora de Temascalapa, falleció este domingo al no superar las lesiones que le ocasionó un accidente en su coche, pues su vehículo particular fue arrollado por el conductor de un tráiler que intentó brincar un filtro de sanitización por coronavirus el cual ésta encabezaba en una de las vías principales del municipio.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Tizayuca-Otumba, cuando el operador de la unidad conducía en presunto estado de ebriedad e intentó brincar el retén sanitario, el cual consiste en brindar información sobre las medidas de cuidado ante el Coronavirus y que estaba encabezado por la policía municipal acompañada de la edil.

De acuerdo con testigos, el conductor desobedeció la indicación de circular sobre un solo carril, por lo que avanzó y chocó contra diversos vehículos que se encontraban en la zona, lo que provocó el impacto en contra de la funcionaria municipal quien perdió la vida en el lugar quien resultó tendida en el asfalto.

El alcalde de Temascalapa, Héctor Quezada, lamentó el suceso quien destacó que el fallecimiento de la edil se realizó mientras cumplía con su encomienda, preocupada por la salud y seguridad de la población.

