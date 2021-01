Fernández Noroña se niega a usar cubrebocas para ingresar a Asamblea de Venezuela

Caracas, Venezuela.- Este martes, el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, se negó a asistir a la instalación de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, tras rechazar la petición de utilizar cubrebocas como parte del protocolo de sanidad por el Covid-19.

Noroña viajó hasta el país sudamericano como invitado en su calidad de presidente del Grupo de Amistad México-Venezuela de la Cámara de Diputados, pero al enterarse que el uso de mascarilla protectora era obligatorio, prefirió quedarse en el hotel.

Ante las críticas por su actitud, el funcionario público otro mensaje en el que aseguró que antes de viajar, había advertido que no utilizaría cubrebocas durante la ceremonia, decisión que no se le respetó una vez estando en Venezuela.

Desde la invitación anterior, les comenté que si tendría que usar el cubrebocas no vendría. Creo que esta vez se nos olvidó ambas partes. No usaré algo que no sirve para evitar el contagio y da una falsa sensación de seguridad. No lo usaré ni aquí, ni en China. Así que dejaré de viajar un tiempo", aseveró.