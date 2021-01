Personal médico que no atiende Covid-19 recibe dosis de vacuna sobrantes

Ciudad de México.- De acuerdo con información proporcionada por Milenio, personal médico que no es de primera línea de atención de Covid-19, detectó que en el Hospital Militar Chivatito, todos los días sobran dosis porque sus compañeros que atienden directamente a los pacientes contagiados no pueden asistir el día que los programan.

Asimismo, se precisó que ante la exigencia de que las dosis se deben aplicar el mismo día que se descongelan, ellos se ven beneficiados si esperan formados hasta por cinco horas.

De la misma forma, durante al menos una semana, se han pasado el mensaje: si acudes a formarte y esperas a que termine la jornada, aquellas dosis que sobraron se les aplican a los primeros de la fila.

Fue al menos un centenar del personal médico programado para recibir la vacuna contra el coronavirus el 31 de diciembre en el Hospital Militar Chivatito, no acudieron a la cita. Y para no desperdiciar esas dosis, fueron aplicadas a quienes no son de primera línea de atención pero que esperaron durante horas afuera del centro militar.