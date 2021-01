Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, otro mandatario que da positivo a Covid-19

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 7 de enero, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, confirmó a través de sus redes sociales que sumó a la larga lista de mandatarios que se han contagiado con virus del Covid-19 y aseguró se pondría en aislamiento.

Fue a través de la red social Twitter, que el mandatario de Oaxaca, Alejandro Murar Hinojosa del Partido Revolucionario Institucional, informó que dio positivo a la prueba del Covid.19, por lo que debía ponerse en aislamiento.

Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba Covid-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden”, escribió en Twitter.