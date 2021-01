Coahuila recibe segundo lote de vacunas contra el coronavirus; van 17 mil dosis

Saltillo, Coahuila.- Durante el pasado martes 5 de enero Coahuila recibió el segundo lote de la vacuna contra el Covid-19 y trascendió que en este estado se han entregado 17 mil 550 dosis en total.

De acuerdo con información del sitio web de Noticieros Televisa, la primera entrega de este fármaco se realizó el pasado 28 de diciembre del 2020, luego de que fueran enviadas ocho mil 775 dosis, las cuales ya casi han sido aplicadas en su totalidad.

Te podría interesar: Pese a vacunas contra Covid-19, OMS advierte que enero "será un mes difícil"

Esta primera etapa de vacunación comenzó en las ciudades de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras e iban dirigidas exclusivamente para personal que atendía la primera línea a pacientes Covid-19.

Mientras que el segundo lote que arribó el martes será distribuido en la región sureste, la cual comprende municipios como Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga; además en la región laguna como Torreón, Matamoros y Viesca.

También lee: Bióloga advierte que vacuna CanSino no es efectiva en adultos mayores tras propuesta de AMLO

Hemos estado analizando la situación en conjunto con México y estamos cambiando un poquito la dinámica, vamos a vacunar a los que tengan total o parcial contacto con Covid y a los administrativos que no tienen nada de contacto probablemente no los vacunemos en esta camada, aunque sean de esos mismos hospitales, nos vamos a otros hospitales que no estaban completados como los hospitales universitarios, magisterio y los particulares. Vacunar al personal de riesgo o a las personas de riesgo del Estado, quienes son los de más riesgo, mayores de 70-75 que tengan comorbilidades", explicó Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud de Coahuila.