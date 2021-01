"Es moralmente indebido": AMLO no acepta monetizar YouTube

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, en su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no tomará en cuenta la posibilidad de monetizar su canal de YouTube, esto luego de que Milenio señalara que podría ganar mucho dinero por sus más de dos millones 300 mil seguidores.

El mandatario tabasqueño, consideró que generar ganancias de este modo le parecía "moralmente indebido", ya que se trataba de una actividad completamente mercantil, mientras que él se desempeña como funcionario público.

Ayer salió una nota en MILENIO de lo que obtendría si se comercializa el espacio que tenemos en redes sociales. No me gusta porque es mercantilismo y yo soy funcionario, tengo la obligación de informar y el pueblo tiene derecho a la información, entonces aún cuando el dinero se utilizara para un apoyo, para cualquier bien necesario, no deja de ser un acto mercantil, entonces no soy partidario de eso", dijo.