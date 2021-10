Hoy No Circula 1 de octubre: ¿Qué terminación de placas 'descansa' este viernes en CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia un nuevo mes! No obstante, las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula se mantienen vigentes, por lo que este viernes 1 de octubre no deben transitar los automotores con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma 1 y 2.

Asimismo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) le recuerda a los automovilistas que este mes de octubre y en general todo el año, están exentos del programa los vehículos híbridos y eléctricos, así como los que poseen hologramas 0 y 00.

Recuerda que este programa fue diseñado para mejorar la calidad el aire en la capital de México y el Área Metropolita, una de las zonas más contaminadas de México.

Por lo anterior, el programa Hoy No Circula se aplica en la CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla, en un horario que inicia desde las 05:00 horas y concluye en las 22:00 del mismo. ¡Toma precauciones este viernes!

No olvides que mañana, sábado 2 de octubre, podrían haber movilizaciones en la CDMX y otros puntos debido a que se cumple un año más de la matanza de Tlatelolco. ¡Considéralo antes de planificar tus viajes!

