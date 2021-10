Hoy No Circula 10 de octubre: ¿Este domingo 'descansan' automóviles en la CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para este domingo 10 de octubre, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no advierte de cambios en la calidad del aire de la CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla por lo que no hay cambios en el programa Hoy No Circula de este día.

Lo anterior significa que este domingo 10 de octubre no hay restricciones vehiculares en el Valle de México, por lo que cualquier automotor puede circular sin preocupaciones, mientras respete todas las medidas que dictan las normas de tránsito.

Asimismo, la CAMe le recuerda a los capitalinos que las normas del Hoy No Circula entrarán en vigor el próximo lunes 11 de octubre, desde las 05:00 horas, hasta las 22:00 del mismo día.

No olvides que los únicos automotores exentos del Hoy No Circula son aquellos que tienen holograma de verificación 0 y 00, así como los que son híbridos y eléctricos. ¡Tómalo en cuenta!

Finalmente, recuerda respetar a los peatones y ciclistas en la CDMX, Edomex, Hidalgo, Puebla y el resto de México. ¡Contribuye a mejorar la educación y vida víal en el país!

