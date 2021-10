Hoy No Circula 12 de octubre: ¿Qué terminación de placas descansa este martes en CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para este martes 12 de octubre, el programa Hoy No Circula detalla que no deben transitar en el Valle de México y Área Metropolitana los vehículos que posean terminación de placas 7 y 8, engomado rosa y holograma de verificación 1 y 2, según la CAMe.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dependencia encargada de supervisar el programa de restricción vehicular, el Hoy No Circula, le recuerda a los conductores que este entra en vigor desde las 05:00 horas y que termina a las 22:00 del mismo día. ¡Tómalo en cuenta!

Asimismo, la CAMe detalla que existen vehículos que están exentos de estas normas: son los automotores híbridos y eléctricos, además de los que poseen holograma de verificación 0 y 00.

Los estados de México en donde se aplica el Hoy No Circula, además de la CDMX y el Edomex, son Hidalgo y Puebla. ¡Considéralo para tus traslados de este martes!

El programa Hoy No Circula funciona de lunes a viernes, ¡ojo!

Aquí están las normas para los siguientes días, ¡anótalas!

No olvides que este programa funciona de lunes a viernes y que cada día una terminación de placas y un engomado 'descansa' en la CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla, con intención de ayudar al medio ambiente y para mejorar la calidad del aire.

