Covid-19: Tras confirmar apertura de frontera con EU, AMLO manda controversial mensaje a la OMS

Ciudad de México.- Este miércoles 13 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la frontera de México con Estados Unidos se abrirá para actividades no esenciales el próximo mes de noviembre, no obstante, habló sobre un tema controversial: las vacunas que no acepta el país vecino.

En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano le envió un mensaje a la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a la certificación de las vacunas contra el Covid-19 y a las limitaciones que estas implican.

De forma indirecta, dijo que la OMS debe 'acelerar el paso' en lo que respecta a la certificación de las vacunas, pues muchos fármacos que aún no tienen la autorización de la Organización han ayudado a salvar vidas y no han mostrado peligro alguno para los inmunizados.

Que ya la Organización Mundial de la Salud se apure, porque lleva ya mucho tiempo en el tramite y hay vacunas que todavía no tienen autorización de la Organización Mundial que se han aplicado y que han salvado vidas, y lo más importante que no hay reporte en el mundo de que hayan causado daño”, dijo AMLO en la 'mañanera'.

En este mismo discurso, señaló que la OMS tiene la obligación de actuar conforme a la ciencia y no según los intereses políticos de unos cuantos. Asimismo, pidió a la Organización justificar por qué las certificaciones no se han entregado.

La Organización Mundial de la Salud tiene que actuar con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas, todo con apego a la ciencia [...] entonces ya queremos que resuelvan sobre la certificación y lo que consideramos de sentido común es que si se han aplicado vacunas y han ayudado, ¿por qué no se da la certificaciones?, o ¿por qué no han salido a argumentar porque no son aptas?, ¿por qué tanta demora?", cuestionó el mandatario mexicano.

Hasta la fecha, México ha recibido ocho millones 400 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V y nueve millones de la china CanSino, las cuales no han sido certificadas por la OMS y que, por tanto, no son aceptadas en EU.

Estas se aplicaron bajo en precepto de uso de emergencia en el país y, hasta el momento, no han mostrado daño.

