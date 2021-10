AMLO confirma Consulta Popular de revocación de mandato y arremete contra opositores: "Politiquería"

Ciudad de México.- Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en conferencia de prensa que la Consulta Popular de revocación de mandato se realizará; asimismo, arremetió contra los legisladores de la 'oposición' que "no desean que se realice".

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de que el pasado jueves 14 de octubre legisladores de la alianza 'Va por México' integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), interpusieran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad por revocación de mandato, el presidente AMLO aseguró que están "simulando".

Asimismo, se 'burló' de ellos y señaló que están en el 'Mundo al revés', pues buscan detener un mecanismo de democracia, siendo ellos 'demócratas'.

En este mismo discurso, enunciado desde Palacio Nacional, detalló que lo que hacen en "Politiquería" y que luego de que sea oficial la realización de la Consulta Popular, la oposición hará un llamado a que la gente no participe.

¿Qué es lo que hay en el fondo? Politiquería, van a salir porque no tienen razón, de que va a llevarse a cabo la consulta, ¿y cuál es el paso siguiente? No participamos, llamamos a no votar, que nadie participe”, dijo López Obrador.