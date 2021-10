"Solo a Ovidio Guzmán": Tunden a AMLO por asegurar que "no ha intervenido para liberar a nadie"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 18 de octubre, el mandatario Andrés Manuel López Obrador declaró a la prensa que no "ha intervenido para la liberación de ninguna persona", pues eso no le corresponde. No obstante, usuarios recordaron que justo el pasado domingo 17 de octubre se cumplió un año más del 'Culiacanazo' y de la liberación de Ovidio Guzmán López. Así arremetieron contra AMLO.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano declaró que no intervino para la liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y que no ha hecho eso en ningún caso.

Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie", dijo el presidente López Obrador.

Sin embargo, usuarios de redes sociales reaccionaron de manera negativa a ese comentario, pues el pasado domingo se cumplieron dos años de la liberación del hijo de 'El Chapo' Guzmán, Ovidio Guzmán López.

Fue el mismo presidente quien declaró que ordenó la liberación del hijo de 'El Chapo', pues había recibido amenazas por parte del Cártel de Sinaloa sobre ataques a civiles inocentes; así lo declaró el mandatario el pasado 19 de junio del 2020.

Por lo anterior, usuarios de redes sociales arremetieron contra el presidente de México, ya que a dos años del incidente, aún no se ha girado una orden de aprehensión contra uno de los líderes narcotraficantes más poderosos del país, Ovidio Guzmán López.

Solo a Ovidio Guzmán", respondieron usuarios a la declaración del presidente.

Otros tantos, en redes sociales, le dijeron a AMLO "que no se haga we...", pues él mismo aceptó que ordenó liberar al hijo de 'El Chapo'.

No obstante, hay quienes creen que la decisión que tomó AMLO respecto a la liberación de uno de los nuevos líderes del Cártel de Sinaloa fue acertada, por ejemplo, el boxeador Hugo Chávez y Roberto Palazuelos, quienes en entrevista con Adela Micha aseguraron que las amenazas de los sicarios al gobierno, de arremeter contra civiles si Ovidio no era liberado serían verdaderas.

El presidente de la República hizo lo correcto, porque primero están las familias", aseguró Chávez.

¿Qué opinas tú al respecto?

Fuente: Staff