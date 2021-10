"Hice lo que tenía que hacer": La brutal declaración de Ebrard sobre el colapso de la Línea 12

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este martes, se le cuestionó al canciller mexicano y exjefe de Gobierno de la CDMX, Marcelo Ebrard, sobre el reciente informe de la Fiscalía capitalina sobre el colapso de la Línea 12, el cual dejó 26 víctimas mortales y decenas de heridos. Esto dijo.

Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) acusara que el derrumbe de la 'Línea Dorada' del Metro ocurrió por fallas en pernos y soldaduras, se le cuestionó al canciller mexicano esta información, así como su 'responsabilidad', debido a que él era el jefe de Gobierno cuando se construyó (2008).

En la imagen, el colapso de la Línea 12 del metro, ocurrida la noche del 3 de mayo 2021, en CDMX.

En primera instancia, respondió que para una sola persona, el jefe de Gobierno, supervisar obras de ese tipo es difícil, por lo que se tiene apoyo de otras instancias y empresas.

Yo creo que para el jefe de Gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente", detalló el canciller Ebrard sobre la construcción de la Línea 12.

En esta misma línea, detalló que quienes estuvieron a cargo de la obra tuvieron reconocimiento internacional.

Asimismo, mencionó que cumplió son su deber en ese momento y por ello "esta aquí", siendo el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) en el gabinete de AMLO.

Yo hice lo que tenía que hacer, si no no estaría aquí; no podría dar yo la cara [...] actué de manera íntegra", expresó.

¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento", asegura el hoy canciller Marcelo Ebrard sobre su gestión como jefe de Gobierno y la obra de la Línea 12 del Metro.

Respecto a quien resulte señalado por el colapso en la Línea 12, mencionó que "se va a defender" y que conforme avancen las investigaciones, podrá dar una "opinión fundada y motivada".

Colapso de la Línea 12

La noche del pasado 3 de mayo, un tren de la Línea 12 cayó, luego de que el camino se derrumbara entre las estaciones Olivo y Tezonco; el saldo final de este terrible evento fue de 16 muertos y 79 heridos.

Si bien las investigaciones de la FGJ-CDMX han avanzado, aún no se tiene un responsable nombrado; entre los primeros señalados por el colapso han estado el canciller Marcelo Ebrard, quien inició la construcción de la 'Línea Dorada' y el empresario Carlos Slim, dueño de la constructora. No obstante, no han sido nombrados por las autoridades.

