AMLO arremete contra la OMS por el tema de las vacunas Covid-19: "Hay que estarlos empujando"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este viernes, 22 de octubre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió una carta a la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el tema de la autorización de las vacunas contra el Covid-19.

En la 'mañanera' realizada desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO aseguró que envió una carta a la OMS para pedirles que resuelvan la autorización de los biológicos contra el coronavirus Sputnik-V y CanSino

Ya envié la carta, ya la recibieron, y vamos a esperar la respuesta formal. Es el trabajo de ellos, es increíble de que se esté aplicando una vacuna o dos o tres masivamente, por millones de dosis, y que no tengan un reconocimiento, porque no están en fase prueba", arremetió López Obrador contra la Organización.

Asimismo, señaló que en su misiva les pide que atiendan la autorización de las vacunas, pues comprende que en todos lados "hay burocracia, que hay que estarlos empujando", pero que ya se ya comprobado que los fármacos Sputnik-V y CanSino protegen.

Las vacunas Sputnik-V y CanSino aún no tienen autorización de la OMS para ser aplicadas.

También señaló que la misma OMS tiene la obligación de revelar información sobre si el país o la farmacéutica se niegan a dar los datos solicitados-

¿Qué no pueden ellos hacer una denuncia pública contra una farmacéutica o contra un país, y decir 'esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la OMS porque les estamos pidiendo desde hace seis meses que nos manden todos sus protocolos o pruebas y no lo han hecho'?, ¿por qué se quedan callados? ¿qué es muy fácil decir 'es que no me mandan la información que les estoy solicitando'?", cuestionó el presidente de México.