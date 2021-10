¡Brutal! AMLO reacciona al VIDEO de Carlos Muñoz, coach que humilló a mesero en curso 'milagro'

Ciudad de México.- En días recientes, se viralizó un video de Carlos Muñoz, coach e influencer enfocado en emprendedores, en el que humilla a un mesero. Este viernes, se le presentó el caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reaccionó de esta forma.

En la conferencia de prensa de este viernes, efectuada desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO reaccionó al discurso que Carlos Muñoz dijo en una de sus pláticas para empresarios.

En el audio que se mostró hoy en la 'mañanera' se escucha a Carlos Muñoz dirigirse a uno de los meseros que está laborando mientras él da su 'plática motivacional' y le dice lo siguiente a través de un micrófono:

Ese wey que está ahí parado, que está trabajando hoy aquí, y agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, porque si él hubiera ahorrado los últimos 3 meses hubiera tenido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está y puedo regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto", expresa Carlos Muñoz.