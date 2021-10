AMLO contra SCJN: Invalidar prisión preventiva para delitos fiscales protegería la corrupción

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de prisión preventiva a delitos fiscales; aseguró que esta podría proteger la corrupción.

Desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO aseguró que la decisión de la SCJN sobre los delitos fiscales estaría en la línea de "proteger a la corrupción", sin embargo, aseguró que el Gobierno Federal respetará su determinación.

Es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tiene agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia, me parece que no se actúo bien”, expresó el mandatario López Obrador.