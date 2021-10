México tiene un déficit de 140 mil médicos generales, señala secretario de Salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud en México, manifestó que en nuestro país hay un déficit de 140 mil médicos generales, 30 mil especialistas y 300 mil profesionales de la salud enfocados a la enfermería.

Vemos que aún estamos en rezago, pero estamos conscientes de que con estrategias vamos a dejar una base sustancial que cubra la mayor parte de trabajadores de la salud", expresó.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el funcionario señaló que esta falta de personal de salud es herencia de administraciones anteriores, por lo que se le hizo frente con modificaciones al Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM).

En cuanto a especialistas es un déficit que fue una herencia progresiva durante muchas décadas, no se podían formar los especialistas y rebasaba 30 mil especialistas antes de pandemia, con pandemia surgieron otras especialidades que han sido abandonadas, las enfermeras es un déficit mayor, este gremio de enfermería requiere a 300 mil profesionales de la salud, entonces se ha tomado la decisión y tenemos cubierto hacia la mitad de necesidades de especialistas en todo el país", mencionó.

Añadió que con los cambios al ENARM se espera aumentar la matrícula de residentes médicos que se especialicen en una de las 27 opciones disponibles.

"El primer año se duplicó el número de aceptados y ahora lo vamos a refrendar con especialistas en el extranjero que tuvieron el año pasado una disminución, porque no es solo tener médicos generales, sino tenerlos con la idea de que se atienda la atención primaria de salud, progresivamente especialidades se vayan sumando", comentó.

Alcocer Varela indicó que, por ejemplo, para la especialidad de oncología hay estados que cuentan con 1.2 especialistas por 100 mil habitantes, cuando hay países que tienen cinco o seis especialistas por la misma cifra de habitantes.

"Tenemos una superación encaminados al cabo de estos tres años de gobierno de acercarnos a 40 o 50% de mayor número de médicos especialistas y enfermeras. No es el problema financiero, sino de centros de formación, hoy los dos galardonados han sufrido parte de esto cuando no tienen residentes a recibir porque no hay cupo, porque no hay profesores y no hay o no había dirección política para hacerlo", aseguró.

