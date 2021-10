AMLO envía controversial mensaje a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio

Mérida, Yucatán.- En la conferencia de prensa de este jueves, el mandatario Andrés Manuel López Obrador aprovechó un breve informe que presentó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, sobre el estatuto de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, para enviarle un mensaje. Esto le dijo.

En la conferencia de prensa de este jueves, desde Mérida, Yucatán, se le cuestionó a presidencia si era verdad que Mario Aburto, el asesino confeso de Colosio estaba incomunicado con su familia; AMLO le cedió la palabra a la secretaria de Seguridad, quien negó esa información y dio más detalles sobre su estado de salud.

No, definitivamente el señor Aburto está recluido en este penal federal y no, al momento no está incomunicado, absolutamente está en buen estado de salud", declaró Rosa Icela Rodríguez.