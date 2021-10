¿Se vacunarán a todos los menores entre 12 y 17 años contra el Covid-19? Esto detalló AMLO

Campeche.- Este viernes 29 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador festejo que se concluyó con la vacunación contra el Covid-19 a todos los adultos mayores de 17 años que quisieron recibir el fármaco. No obstante, la nueva duda es si los infantes serán contemplados en la inmunización; esto declaró AMLO.

En la conferencia de prensa de este viernes, desde Campeche, el mandatario López Obrador informó que actualmente se están inmunizando a todos los menores de 12 a 17 años con comorbilidades, como el Plan Nacional de Vacunación.

Respecto al resto de los niños, los cuales no tienen enfermedades crónicas o degenerativas, AMLO informó que aún no hay resoluciones definitivas.

Actualmente, se están inmunizando contra el Covid-19 a menores de 12 a 17 años con comorbilidades.

Si bien el pasado 27 de octubre una jueza de Naucalpan, Edomex, ordenó al Gobierno de México que, en un lapso de cinco días a partir de la notificación, se iniciara con el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 para niños y adolescentes de entre 12 y 17 años de edad, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que aún no han sido notificados.

El Gobierno Federal no ha sido notificado de la resolución de la jueza Séptima de Distrito, con sede en el Estado de México. Es una secretaria judicial que está asumiendo funciones de un juez por vacancia, por cubrir un periodo vacacional", detalló el secretario Adán Augusto López.

Por otra parte, el presidente de México apuntó que esta resolución aún no es definitiva, pero se va a cumplir con lo que se determine a favor del pueblo.

Vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas […] Tenemos que cuidar que lo particular no se ponga por encima de lo público", expresó López Obrador en la 'mañanera' de hoy.