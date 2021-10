Hoy no circula 31 de octubre 2021: ¿Este domingo 'descansan' placas en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entérate de si este domingo 31 de octubre hay restricciones vehiculares que seguir por instrucción del programa Hoy No Circula en la CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla. ¡Toma nota!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este domingo no hay cambios en las reglas del programa Hoy No Circula en la capital de México ni en el Área Metropolitana.

Lo anterior quiere decir que este domingo no hay restricciones que seguir, y que todos los vehículos, sin importar su terminación de placas, engomado u holograma de verificación pueden circular.

El Hoy No Circula volverá a funcionar el próximo lunes 1 de noviembre en punto de las 05:00 horas y hasta las 22:00 del mismo día. ¡Tómalo en cuenta!

Aquí las restricciones vehiculares del Hoy No Circula para la semana del 1 al 5 de noviembre. ¡Evita multas!

En la foto, las restricciones vehiculares de esta semana, según la CAMe.

No olvides que el programa funciona en la CDMX, Edomex, Hidalgo, Puebla y en Morelos, Querétaro y Tlaxcala, regiones que comprende la CAMe.

Finalmente, recuerda que en esos días festivos pueden aumentar los accidentes vehiculares por consumo de alcohol u otros estimulantes; toma precauciones y no pongas en riesgo tu vida, ni las de otras personas.

Fuente: Staff