"Majaderos": AMLO da brutal declaración tras 'portazo' de damnificados del huracán 'Grace'

Puebla, Puebla.- Luego de que el pasado domingo 3 de octubre un grupo organizado de damnificados del huracán 'Grace' irrumpiera el informe de AMLO sobre apoyo a comunidades afectadas, en Huauchinango, Puebla, este habló sobre el incidente y quién lo orquestó.

En la conferencia de prensa de este lunes 4 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador habló sobre la interrupción que un grupo de damnificados hizo en su conferencia realizada en Huauchinango, estado de Puebla.

Este día mencionó que los culpables del 'portazo' fueron organizaciones sociales de Puebla, las cuales están inconformes con la entrega de apoyos a las comunidades afectadas por los recientes desastres naturales.

Un grupo organizado de damnificados de Puebla irrumpió el pasado domingo en una conferencia de AMLO, en Huauchinango, Puebla.

Explicó que son los mandos de los organizadores quienes orquestan estos movimientos en su contra, pues son muy "majaderos"; en tanto que gran parte del pueblo lo respeta mucho, pues saben que él le tiene "profundo amor" a los mexicanos.

Ojalá ya no vuelvan a haber estos 'portazos'. La gente por lo general actúa con mucha responsabilidad y respeto, a mi me respetan mucho porque respeto al pueblo, le tengo un profundo amor y ellos lo saben. Aunque se trata de organizaciones de oposiciones, cuando se trata de la gente, me respetan. Los de mero arriba pues, esos no, esos son muy majaderos”, argumentó López Obrador.