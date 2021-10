Reforma eléctrica: En plena 'mañanera', AMLO manda controversial mensaje a diputados del PRI

Veracruz.- Luego de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informara que 'lanzó' al Congreso una iniciativa de reforma eléctrica, este martes 5 de octubre envió un mensaje a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Fue el pasado viernes 1 de octubre cuando AMLO informó a los medios que envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma eléctrica, con la que se obtendrían "precios más justos" y se le daría más terreno a la Comisión Nacional de Electricidad (CFE).

No obstante, esta primero debe ser aprobada. En este contexto, López Obrador envió un controversial mensaje a los diputados del PRI, en el que les dijo que estaban ante una "oportunidad histórica" para preservar empresas públicas.

En este mismo discurso, se recordó al PRI que la privatización y el "negocio" con empresas particulares fue lo que los llevó a la derrota e incluso ha hecho que pierdan partidarios:

Finalmente, el presidente de México reiteró que con esta reforma, se busca que se conserven empresas públicas, en este caso Pemex y la CFE; si esta no se aprueba, podrían desaparecer como "se ha intentado en el periodo neoliberal".

Asimismo, señaló que al apoyar empresas mexicanas se evitará la alza en impuestos y costos en combustibles energéticos.

Nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conserven estas dos empresas para garantizar que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas; que se acabe lo que imperó durante mucho tiempo: los llamados gasolinazos, que no siga aumentando el precio de la luz como era antes", explicó AMLO.